17 Апреля 2017 21:19

В Полоцке новоселы одного из домов устали от бесконечного решения проблем с жильем. В квартирах постоянная сырость и плесень. Борьба с черными пятнами на стенах продолжается уже год. В подъезде осыпается штукатурка - и это притом, что сдали дом в апреле 2016-го. Новостройка возведена по госзаказу. Многим жильцам за такие квартиры предстоит еще выплачивать кредит, но глядя на результат работы строителей, берет отчаяние. Почему новые квадратные метры оказались "сырыми" - разбиралась Ольга Масловская.

Рождение пятого ребенка и новоселье семья полочанки Юлии Федоровой отмечала в одно время. В квартире, которую получили как многодетная семья, сделали дорогостоящий ремонт. Правда, в комфорте жили недолго. Очень скоро на стенах, обоях и мебели появилась плесень.

У соседей по подъезду картина та же. В комнатах вместе с детьми растет… плесень. Дом, который облюбовал грибок, сдан в апреле прошлого года. Новостройку на проспекте Мира, 6 возводили по госзаказу - для сирот, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Галине Леоненко, воспитывающей троих детей, за новую квартиру предстоит выплачивать кредит. А еще покупать новые обои и мебель.

Ремонта требуют и стены в подъезде. Отваливается штукатурка. Как утверждают жильцы, опять же от сырости. Ситуацию усугубил потоп: осенью во время включения отопления из труб хлынула вода.

Дом сдан год назад, но детская площадка по-прежнему напоминает свалку строительного мусора. Жильцы проводили субботники, убрали, что смогли. Но назвать безопасным место детских игр можно едва ли.

Квартирный вопрос жильцы поднимали на разных уровнях. Была санстанция, депутат, журналисты. Только ответ держать некому - стройтрест, который построил дом, получил статус банкрота.

Виктор Дубко, замдиректора управления капитального строительства г. Полоцка: "Здесь были проблемы по оконным блокам, которые мы меняли. Были по балконным дверям, которые мы меняли. Но, есть одно маленькое "но". Генеральный подрядчик, который выполнял все строительные работы, его сегодня нет. Министерство строительства и архитектуры нам ответило следующим образом: "Гарантийные обязательства за работы, выполненные 22-ым трестом, не несет никто".

В Полоцком УКСе, именно он и являлся заказчиком "сырого" дома, убеждены: виной всему сами жильцы. Мол, им объясняли: два года с момента заселения квартиру следует сушить с помощью сквозняков. А еще нельзя клеить обои и вешать ковры.

Виктор Дубко, замдиректора управления капитального строительства г. Полоцка: "Если дом эксплуатировать правильно, то и он будет себя вести нормально. После принятия ванн, после стирки белья нужно в ущерб комфорту проводить активное проветривание… Нельзя громоздкую мебель вплотную пододвигать к стенам, которая будет влагу на себе задерживать".

Почти анекдотической ситуацией заинтересовался Департамент финансовых расследований. Назначена экспертиза.

Дмитрий Дягилев, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Витебской области: "Было поручено рассмотрение этого обращения УКС Витебского облисполкома – вышестоящей организации по отношению к УКС Полоцка. Новополоцкий межрайонный отдел УДФР будет совместно с ними проводить проверку в части законности денежных средств, как они были потрачены, соответствуют ли работы качеству и оплате за них.

Жильцы дома продолжают бороться с плесенью, ремонт в квартирах отложили до лучших времен. И в непростой ситуации видят единственный плюс: общая проблема по-настоящему сдружила соседей.