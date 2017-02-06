Новые формы работы с пациентами ищут столичные медики

6 Февраля 2017 15:23

Так, врачи-терапевты минской 39-й поликлиники во время обхода больных по квартирам используют планшеты. Это своеобразный шаг к созданию электронной базы данных. В частности, истории болезни. Специалист может увидеть результаты прошлых обследований и предыдущие назначения тех или иных медицинских препаратов. Это поможет поставить правильный диагноз или скорректировать лечение.

Сейчас для 39-й поликлиники приобрели шесть планшетов. В будущем и другие учреждения здравоохранения также перейдут на такую систему.