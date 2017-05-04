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Нововведения в системе оплаты проезда в общественном транспорте
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4 Мая 2017 15:25

Нововведения в системе оплаты проезда в общественном транспорте

Срок действия проездных билетов на десять и двадцать поездок увеличился вдвое. Шестьдесят суток вместо тридцати. Сделали это по просьбам пассажиров. При этом цена проездных не изменилась. Напомним, в столице можно приобрести проездные, которые действуют от одних суток до трех. Количество поездок по таким билетам не ограничено.

  

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