Нововведения в системе оплаты проезда в общественном транспорте

4 Мая 2017 15:25

Срок действия проездных билетов на десять и двадцать поездок увеличился вдвое. Шестьдесят суток вместо тридцати. Сделали это по просьбам пассажиров. При этом цена проездных не изменилась. Напомним, в столице можно приобрести проездные, которые действуют от одних суток до трех. Количество поездок по таким билетам не ограничено.