3 Марта 2017 18:43

Новая квартира в подарок к женскому празднику. Новоселье в Заводском районе сегодня отметили 119 семей. Среди счастливых обладателей заветных ключей половина - минчане, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Для комфорта новоселов рядом с многоэтажкой построили паркинг. Вскоре специалисты организации застройщика пообещали благоустроить дворовую территорию. Скоро здесь появятся детские качели, скамейки и зеленые насаждения.

В этом году возле улицы Уборевича в Заводском районе планируется построить еще четыре дома.