Новоселье в столице в нынешнем году смогут справить жильцы 60-ти новых домов

25 Января 2017 15:36

Их введут в эксплуатацию в течение года. Среди них и три так называемых долгостроя: на улицах Маяковского, Воронянского и в микрорайоне Лебяжий. Абсолютный рекордсмен по количеству новых домов Московский район, здесь планируют заселить сразу 17 домов. Ключи от новых квартир получат и новоселы микрорайонов Лошица, Каменная Горка и в научном квартале "Магистр".