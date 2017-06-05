Новоселье в Сенице отметили спасатели области

5 Июня 2017 15:23

В торжественной обстановке ключи от новых двух- и трехкомнатных квартир получили спасатели Центрального региона - 80 семей, среди них и многодетные. Дом возведен за год. На дворовой территории - паркинг и детская площадка. Рядом супермаркеты и детский сад. Скоро появится и новая школа.

В ближайшее время в Сенице начнется строительство еще одного жилого дома для спасателей.