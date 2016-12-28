Новогоднюю сказку сегодня создавали в Центре трансплантации органов и тканей

27 Декабря 2016 21:16

До Нового года остается несколько дней. И для маленьких белорусов они превращаются в настоящий праздничный марафон, который охватывает всю страну. Каникулы, утренники, подарки, а еще внимание и забота. Сегодня новогоднюю сказку создавали в Центре трансплантации органов и тканей. Здесь собрались дети, для которых хирурги, можно сказать, стали вторыми родителями, ведь когда-то они подарили им новую жизнь. О наших детях - Юлия Гризунт.

Сегодня в конференц-зале центра нет ни семинаров, ни консилиумов. Ни слова не звучит о болезнях. Только о выздоровлении. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой доктора в белых халатах встречают ребят, которые когда-то лежали на хирургическом столе под их скальпелем, а сегодня без посторонней помощи и, главное, без боли бегают по коридорам.

Руководитель центра, Олег Руммо, без труда вспоминает диагнозы всех своих пациентов. В Беларуси выполняется 50 трансплантаций на 1 миллион жителей. А такие цифры могут назвать медики не более чем из двух десятков стран мира.

В Центре трансплантации органов и тканей за 7 лет практически родились заново более 160 детей. Младшему из них не было даже 5 месяцев. Он стал одним из полусотни маленьких белорусов, которые вышли из этой больницы с новой печенью.

В этих же стенах забились 2 новых детских сердца. А еще у сотни взрослых пациентов появилась возможность однажды стать родителями.

Новый телевизор, бытовая техника и сладости. Это подарки вице-премьера Михаила Русого и представителей Министерства труда подопечным Весновского интерната. В нем живут маленькие белорусы с особенностями психофизического развития со всей Могилевской области. Всего в интернате около 170 воспитанников, которым было что показать гостям. Это очень творческие наши дети. Они посещают десяток секций, участвуют в международных соревнованиях и даже осваивают свои первые профессии.

Самых талантливых и юных сегодня поздравили и в Бресте. Пятилетняя Дария Скоморощенко прочла более сотни книг и обладает уникальной литературной памятью. А Володя Поплинский, завораживающий голос которого слышали не только на концертных площадках Беларуси, но и за рубежом, мечтает стать оперным певцом.

Детки из Радошковичской школы-интерната ждали этот день не меньше, чем сам Новый год. Здесь более 70 учеников, для которых главный подарок - забота и внимание, особенно в эти праздничные дни. Кроме сертификата на спортивный инвентарь и сладостей, среди подарков - 2 волнистых попугайчика.

"Наши дети" - это акция именно о том, что чужих детей просто не существует. Лучший ответ на подарки для гостей - вовсе не праздничный концерт, а просто улыбки на лицах тех, кто попросил у Деда Мороза не игрушки или технику. А просто чудо. Чудо, которое непременно должно произойти в 2017 году.