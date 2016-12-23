Новогоднюю сказку подготовили артисты Молодежного театра эстрады

25 Декабря 2016 09:21

Сегодня маленьких белорусов и их родителей ожидают на проспекте Победителей, 14 на новогоднее представление "Заячий поход под Новый год" и веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 25 декабря по 7 января.