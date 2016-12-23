Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Новогоднюю сказку подготовили артисты Молодежного театра эстрады
Общество
RSS
Новогоднюю сказку подготовили артисты Молодежного театра эстрады
Скачать Поделиться

25 Декабря 2016 09:21

Новогоднюю сказку подготовили артисты Молодежного театра эстрады

Сегодня  маленьких  белорусов и их родителей  ожидают на проспекте Победителей, 14   на  новогоднее представление "Заячий поход под Новый год" и веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.  Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 25 декабря по 7 января.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =