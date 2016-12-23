Общество
25 Декабря 2016 09:21
Новогоднюю сказку подготовили артисты Молодежного театра эстрады
Сегодня маленьких белорусов и их родителей ожидают на проспекте Победителей, 14 на новогоднее представление "Заячий поход под Новый год" и веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 25 декабря по 7 января.
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