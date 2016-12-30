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Новогодняя сказка пришла в детский социальный приют в Логойском районе
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29 Декабря 2016 07:15

Новогодняя сказка пришла в детский социальный приют в Логойском районе

Поздравить ребят и посмотреть трогательное сказочное представление приехали представители Таможенного комитета. Многочисленные подарки и море улыбок на лицах ребят. Напомним, акция "Наши дети" продолжится в Беларуси до 8 января. Каждый день к благотворительному марафону присоединяется все больше желающих подарить радость ребятам.

 

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