Новогодняя ночь в Беларуси прошла без конфликтов, ЧП и грубых нарушений

1 Января 2017 12:12

Об этом рассказали в главном милицейском ведомстве. Свыше тысячи восьмисот праздничных площадок по всей стране. Традиционно весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы, работали и дополнительные меры безопасности. В МВД отметили, что несмотря на контрольно-пропускные пункты отдыхающие с пониманием относились к такому вниманию и безопасности.

И если по линии МВД все спокойно, то в станции скорой помощи отметили, что в столице от пиротехники пострадали 4 человека. Троих медики осмотрели и отпустили домой, одного человека пришлось госпитализировать.