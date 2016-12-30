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Новогодняя ночь в Беларуси прошла без конфликтов, ЧП и грубых нарушений
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1 Января 2017 12:12

Новогодняя ночь в Беларуси прошла без конфликтов, ЧП и грубых нарушений

Об этом рассказали в главном милицейском ведомстве. Свыше тысячи восьмисот праздничных площадок по всей стране. Традиционно весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы, работали и дополнительные меры безопасности. В МВД отметили, что несмотря на контрольно-пропускные пункты отдыхающие с пониманием относились к такому вниманию и безопасности.

И если по линии МВД все спокойно, то в станции скорой помощи отметили, что в столице от пиротехники пострадали 4 человека. Троих медики осмотрели и отпустили домой, одного человека пришлось госпитализировать.

 

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