Новогодняя благотворительная акция в средней школе номер 91

22 Декабря 2016 15:20

Подарки нашим детям - сегодня новогоднюю благотворительную акцию устраивали в средней школе номер 91. Здесь вместе с обычными учатся дети, которые имеют особенности слуха. Новогодними волшебниками для детворы стали представители дипмиссий и руководство Коммунистической партии Беларуси. Встретили же почетных гостей школьники рождественским шоу и сказочным представлением о новогоднем чуде.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

"Это не первый раз, когда я наблюдаю белорусские обряды и традиции празднования Святок, и меня они очень привлекают. Это ваша народная особенность - например, на Венесуэле такого не встретишь. А в качестве подарка наше посольство специально напечатало книгу "Черные ангелочки". Это поэтическое произведение, которое позволяет поразмышлять о том, что все народы и нации должны жить в мире".

Открыть такой инклюзивный компьютерный класс в школе планируют через год.