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Новогоднее прибавление в семье
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3 Января 2017 15:11

Новогоднее прибавление в семье

Футбольные мячи с автографами для будущих болельщиков. Игроки  клуба "Витебск"  пришли с поздравлениями и подарками в областной роддом. В новогоднюю ночь на свет здесь появились четверо  малышей - два мальчика и две девочки. Причем, трое из них - первенцы в семьях. Футболисты поздравили молодых мам с важным событием, а также отметили, что через несколько лет будут рады видеть детей в спортивных секциях.

А в главном роддоме Гомельской области 1 января на свет появилось сразу 10 младенцев - 6 девочек и 4 мальчика. Все малыши здоровы и скоро будут готовы к выписке. Поздравить молодых мам с пополнением в семье пришли представители Союза женщин и Красного Креста. Всего же в Гомельской области в этот день на свет появилось 33 ребенка. 

Кстати, в столице в новогоднюю ночь появилась на свет тройня.

 

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