Нового директора представили на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

15 Марта 2017 21:20

Нового директора - Виталия Павлова - сегодня представили и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова подчеркнула, что от работы коллектива завода зависит и экономическая ситуация в стране – предприятие стабильно входит в десятку самых прибыльных акционерных обществ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Я рассказала о тех тенденциях, о том, что происходит в нашей стране, зная, что это люди грамотные, но вместе с тем я позволила себе сделать акцент на тех вопросах, которые сегодня актуальны для нашей страны. И вопросов не последовало. Это говорит о том, что здесь действительно хороший сплоченный коллектив".

Виталий Павлов, гендиректор Мозырского нефтеперерабатывающего завода: "Глубина переработки нефти должна вырасти до 90% , и значительно увеличится выход светлых нефтепродуктов. Так называемый завод в заводе, который включает в себя три установки. Задача была поставлена Президентом в максимально короткие сроки реализовать этот проект, это позволит заводу значительно повысить свою экономическую эффективность".

По оценкам специалистов, аналогов этому комплексу нет на постсоветском пространстве. Запустить новое производство в эксплуатацию на заводе планируют в 2020 году.