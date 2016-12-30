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Новое здание консультативной поликлиники торжественно открыли в Боровлянах
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28 Декабря 2016 21:33

Новое здание консультативной поликлиники торжественно открыли в Боровлянах

В Боровлянах сегодня торжественно открыли новое здание консультативной поликлиники при РНПЦ онкологии и радиологии.

Учреждение оснащено современным и высокоточным оборудованием. Оно позволяет диагностировать заболевание на самых ранних стадиях. Также здесь созданы все условия для проведения манипуляций, хирургических вмешательств и других процедур в амбулаторных условиях. Для этого есть 3 полноценных операционных, а также палаты для дневного пребывания. Поликлиника рассчитана на 850 посещений за смену. Строительство комплекса велось 3 года.

Первых пациентов поликлиника примет уже 2 января. Работа учреждения полностью информатизирована. В поликлинике будут выдавать электронные рецепты, а все записи врачи будут вести также и в цифровых картах пациентов.

 

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