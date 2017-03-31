Новое здание колледжа бизнеса и права торжественно открыли в столице

31 Марта 2017 15:24

Он разместился в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении готовят будущих бухгалтеров, предпринимателей и правоведов. Алексей Кондратенко побывал на открытии.

За последнее время на карте Фрунзенского района периодически открывались новые магазины, школы и детские сады. И здесь тон, конечно, задает микрорайон Каменная Горка. И вот не совсем привычный объект - новое здание колледжа бизнеса и права разместился по улице Колесникова.

Долгое время у этого учреждения не было своей "родной крыши" - колледж арендовал помещения. Впрочем, на качество образования это никак не влияло. Здесь готовят учащихся по шести специальностям. Среди них - такие востребованные, как бухгалтерский учет, банковское дело или коммерческая деятельность.

Юрий Макаревич, директор колледжа бизнеса и права: "Со второго курса, с 16 лет, они уже окунаются в практическую деятельность. По специальности "коммерческая деятельность" они получают рабочую профессию - продавец, по специальности "программное обеспечение информационных технологий" - это оператор ЭВМ 5 разряда. То есть, предложения расширяются".

Современные подходы в обучении, в том числе с применением своих компьютерных разработок - плюс комфортные аудитории. Руководство города уверено: колледж - прочная платформа для профессионального старта.

Владимир Карпяк, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по г. Минску: "Кто-то будет здесь учиться для того, чтобы получить первую ступень, и в дальнейшем поступать в такие престижные вузы, как БГУИР, БГУ".

Работа колледжа бизнеса и права в целом активизирует и жизнь Фрунзенского района. Именно здесь все шансы на первое трудоустройство.

Артем Цуран, руководитель администрации Фрунзенского района г. Минска: "Что касается Каменной Горки, то она будет развиваться с реализацией ряда инвестпроектов. Это объекты торгово-развлекательного, бытового комплекса. Естественно, что специальности, по которым готовят в колледже, будут востребованы. Причем в шаговой доступности от жилья. То есть - люди, где получают образование, там и идут на работу".

Таким образом, совсем скоро первый выпуск обновленного колледжа. А уже в сентябре еще одна премьера. Те, кто сюда поступит в этом году, наверное, будут учиться с двойным энтузиазмом. Ведь родные стены всегда помогают.