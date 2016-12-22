Чистота и порядок в радиусе метра. Минским автовладельцам необходимо самим убирать снег вокруг машины - во дворах домов, а также на проезжей части улиц. Новое правило благоустройства и содержания Минска вступило в силу. Более внимательно надо следить и за гаражами.



Как избежать недоразумений, кто контролирует уборку снега во дворах? Выяснил Алексей Кондратенко.

Новые правила, принятые Мингорсоветом накануне, уже действуют. Один из ключевых пунктов документа - обязательная уборка снега вокруг своей машины, если она припаркована внутри двора или на дороге.

Многие минчане наверняка помнят - требования убирать снег были 6 лет назад. Позже столичные ЖЭСы предложили автомобилистам помощь - заключали договоры на услугу по уборке территории вокруг авто. И вот теперь очередные изменения правил.

Галина Гилевич, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"Граждане, паркующие авто на внутридворовых территориях, обеспечивают своевременную уборку вокруг своего автомобиля. По правилам, это расстояние - метр возле машины. Кроме того, в правила внесены изменения и дополнения о том, что решениями администраций районов возможно закрепление за субъектами хозяйствования, за юридическими лицами территорий для постоянного содержания и благоустройства".

У самих минчан-автомобилистов по поводу нововведений пока немало вопросов. Ведь за нарушение правил предусмотрен немалый штраф - более 500 рублей. Однако кто и каким образом будет контролировать очистку территории от снега - документ не уточняет.

А чтобы ходить по тротуарам и вдоль домов было не только легко, но и безопасно, коммунальные службы очищают крыши от ледяных шапок. Только за прошедшую неделю от снега и льда избавили 430 столичных домов. Изменчивая погода способствует появлению сосулек. Заметив их над своей крышей, следует сообщить в службу 115. Специалисты направят автовышки по необходимому адресу.