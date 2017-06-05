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Новое пожарное депо появилось в Ветке
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6 Июня 2017 08:08

Новое пожарное депо появилось в Ветке

Оно состоит из аварийно-спасательной части и административного здания. У спасателей появилась и специально оборудованная спортивная площадка. Депо создали из бывшего здания профилактория автомобильного техобслуживания. Реконструкция пожарной части велась с 2008 года, финансирование - из бюджета области на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС. Сейчас на вооружении спасателей самое современное оборудование. Большинство отечественного производства.

Во время открытия пожарного депо спасатели показали свои профессиональные навыки.

  

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