Новое дыхание и заново радость жизни

26 Мая 2017 21:33

Белорусские кардиохирурги впервые провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий. Операция длилась 8 часов, а донорский орган везли вертолетом из Витебска. Пациентке 37 лет, она ждала свои новые легкие 3 года. Но теперь после успешной операции, по словам врачей, ее жизни ничто не угрожает. Татьяна Король продолжит.

3 года в борьбе за жизнь и 8 часов на операционном столе. А после возможность сделать свой первый вдох новыми легкими.

Только благодаря трансплантации Татьяна Коваленко две недели назад в прямом смысле со вздохом начала заново отсчет дней - уже без болезни.

Врожденная патология легочных артерий. Когда болезнь стала прогрессировать, Татьяну поставили в лист ожидания на пересадку легких. Диагноз редкий и практически неоперабельный из-за высокого риска приобрести вирусные болезни уже после операции. Но в этом случае врачи уже прогнозируют успех.

Белорусские кардиохирурги во главе с профессором Юрием Островским провели такую трансплантацию впервые.

Пока врачи удаляли больное легкое и пришивали новое, работу организма поддерживал аппарат искусственного кровообращения. А после пересадки, как в симфоническом оркестре, главную партию в своем ритме исполняет новый орган.

Ежедневно в РНПЦ кардиологии проводится около 8 операций. В год эта цифра приближается к 600. Причем за возможностью обрести второй день рождения к нам едут пациенты из Израиля, России, Украины, Азербайджана. К слову, в 2016 медицинский экспорт этого центра превысил полтора миллиона долларов.

Но главное не эти цифры, а то, что благодаря рукам белорусских мастеров скальпеля к жизни вернулись тысячи людей по всему миру. И в их семьях малыши могут сказать слово "папа" или "мама". Татьяна Коваленко вернется домой к своим детям уже через несколько дней.