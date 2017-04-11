12 Апреля 2017 19:45

Новоселье для 230 детей. Новое дошкольное учреждение открыли сегодня в деревне Копище, что в Минском районе. Детский сад рассчитан на 12 групп, в том числе логопедических. Бассейн, тренажерный и музыкальный залы, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. В каждой возрастной группе создан ресурсный центр развития и методический кабинет. Надежда Сербиненко побывала на торжественном открытии.

Этот детский сад стал долгожданным для жителей деревни Копище. В новом микрорайоне живет много молодых семей с детьми. Острую необходимость в новом современном садике решил застройщик.

Наличие социальной инфраструктуры - важное условие во время возведения жилья. В Копище застройщик взял на себя обязанности: рядом с домами построить сад. Это не первый пример государственно-частного партнерства для Минской области. Несколько недель назад в Прилуках также открыли дошкольное учреждение, построенное за средства инвестора.

Сад проектировался с учетом современных тенденций воспитания детей. Здесь есть все необходимое для физического развития - тренажерный и физкультурный залы, а также эстетического - музыкальный и хореографический кабинеты. Открыт и центр раннего развития детей.

Детский сад рассчитан на 230 мест, а это 4 группы. Для Анастасии Солодар - мамы двоих детей - открытие сада рядом с домом решило сразу несколько проблем.

За последние два года Минский район демографически вырос на 3 с половиной тысячи детей в возрасте до 6 лет. Приграничный со столицей район развивается быстрее остальных в области - соответствовать должна и инфраструктура.

Практика взаимодействия с инвесторами будет продолжена. Сейчас ведется строительство еще двух детских садов на 230 мест каждый - в Жодино и Столбцах.