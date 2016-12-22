Новая врачебная амбулатория открылась в Витебске

23 Декабря 2016 08:04

В преддверии Нового года новая врачебная амбулатория открылась в одном из самых густонаселенных микрорайонов Витебска. Медпомощь здесь будут оказывать взрослому населению, а это около 20 тысяч человек - в две смены. Амбулатория оборудована современным ЭКГ-аппаратом. Записаться на прием можно и по телефону, и через электронную регистратуру.

Открытие амбулатории - один из пунктов программы развития здравоохранения в области на ближайшие пять лет. Планируется, что со временем в новом микрорайоне появиться и отделение для детей.