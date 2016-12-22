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Новая врачебная амбулатория открылась в Витебске
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23 Декабря 2016 08:04

Новая врачебная амбулатория открылась в Витебске

В преддверии Нового года новая врачебная амбулатория открылась в одном из самых густонаселенных микрорайонов Витебска. Медпомощь здесь будут оказывать взрослому населению, а это около 20 тысяч человек - в две смены. Амбулатория оборудована современным ЭКГ-аппаратом. Записаться на прием можно и по телефону, и через электронную регистратуру.

Открытие амбулатории - один из пунктов программы развития здравоохранения в области на ближайшие пять лет.  Планируется, что со временем в новом микрорайоне появиться и отделение для детей.

 

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