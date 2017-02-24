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Новая серия проекта АТН - к столетию белорусской милиции сегодня вечером
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27 Февраля 2017 07:06

Новая серия проекта АТН - к столетию белорусской милиции сегодня вечером

История в лицах продолжается. Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - новая серия документального проекта Агентства теленовостей к столетию белорусской милиции. "Перезагрузка" - это время современного поколения сотрудников органов внутренних дел и время киберпреступлений. Кибервойны, перестрелки, погони и ликвидация террориста. Смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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