Новая серия проекта АТН - к столетию белорусской милиции сегодня вечером

27 Февраля 2017 07:06

История в лицах продолжается. Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - новая серия документального проекта Агентства теленовостей к столетию белорусской милиции. "Перезагрузка" - это время современного поколения сотрудников органов внутренних дел и время киберпреступлений. Кибервойны, перестрелки, погони и ликвидация террориста. Смотрите сегодня после "Панорамы".