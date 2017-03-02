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Новая коллекция одежды из натурального льна
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2 Марта 2017 15:37

Новая коллекция одежды из натурального льна

Для тех, кто выбирает модное, экологичное и практичное, - новая коллекция одежды из натурального льна "Дерево жизни" от белорусского дизайнера Надежды Химдиат. Выставка с модным дефиле в сопровождении женских образов творческих профессий открывается сегодня в Национальном историческом музее. Все платья сделаны из традиционно натуральных материалов: лен, хлопок, овечья шерсть, натуральная кожа, мех. Около 15 лет Надежда работает с таким сложным материалом, как лен, использует роспись по ткани в технике батик, вышивку белорусского орнамента, ажурное вязание.

Проект "Дорога к дереву жизни" дополняет искусство фотографии, где очерчены творческие моменты и женские образы. Среди них представительницы таких творческих профессий, как балерины, писательницы и телеведущие телеканала "Беларусь 1".

  

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