Общество
8 Февраля 2017 18:45
Новая детская поликлиника в микрорайоне Брилевичи готова к открытию
Новая детская поликлиника в микрорайоне Брилевичи почти готова к открытию
В здании завершены все работы. Кроме кабинетов профильных специалистов, будут действовать четыре бассейна, спелеокомната и комплекс, где будут работать с детьми-инвалидами и с теми, кто имеет хронические заболевания. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Открытие пройдет в марте.
Кроме того, в столице планируют открывать амбулатории на первых этажах жилых домов. В первую очередь они появятся в жилом микрорайоне "Магистр".
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