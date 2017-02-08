Новая детская поликлиника в микрорайоне Брилевичи готова к открытию

8 Февраля 2017 18:45

Новая детская поликлиника в микрорайоне Брилевичи почти готова к открытию

В здании завершены все работы. Кроме кабинетов профильных специалистов, будут действовать четыре бассейна, спелеокомната и комплекс, где будут работать с детьми-инвалидами и с теми, кто имеет хронические заболевания. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Открытие пройдет в марте.

Кроме того, в столице планируют открывать амбулатории на первых этажах жилых домов. В первую очередь они появятся в жилом микрорайоне "Магистр".