21 Апреля 2017 15:24

Представлено ноу-хау белорусских судебных экспертов. Разработка криминалистических наборов для исследования вещественных доказательств. Раньше такие приобретались за границей. Также в этом году планируется запустить исследования ДНК животных. Нововведение поможет расследовать преступления, связанные с браконьерством, более эффективно.

Накануне своего профессионального праздника эксперты сделали подарок и выпускникам вуза, которые планируют связать будущую профессию с экспертизами. Во время дня открытых дверей студенты смогли задать вопросы профессионалам.