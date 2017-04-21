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Ноу-хау белорусских судебных экспертов
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21 Апреля 2017 15:24

Ноу-хау белорусских судебных экспертов

Представлено ноу-хау белорусских судебных экспертов. Разработка криминалистических наборов для исследования вещественных доказательств. Раньше такие приобретались за границей. Также в этом году планируется запустить исследования ДНК животных. Нововведение поможет расследовать преступления, связанные с браконьерством, более эффективно.

Накануне своего профессионального праздника эксперты сделали подарок и выпускникам вуза, которые планируют связать будущую профессию с экспертизами. Во время дня открытых дверей студенты смогли задать вопросы профессионалам.

  

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