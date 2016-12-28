Ночью синоптики вновь обещают перемену погоды

28 Декабря 2016 15:14

В некоторых районах, по данным специалистов, пройдет снег. Днем без осадков. Внимательными стоит быть и автомобилистам. Из-за с перепадов температуры на дорогах обещают гололедицу. Поэтому резкие маневры лучше исключить. Ночью температура в некоторых областях опустится до минус 10 градусов. А днем поднимется до минус 5. О собственной безопасности необходимо задуматься рыбакам. В связи со сложной гидрологической обстановкой выходить на лед сейчас крайне опасно.