6 Января 2017 21:00

Весь этот день и ночь перед Рождеством миллионы православных христиан проводят в храмах и молитве. 6 января еще и последний день Филиппового поста. Вкушать праздничные блюда можно лишь после первой звезды. Еще одна традиция - дарить подарки. Это также отсылает нас к событиям более чем двухтысячелетней давности.

В центре православных рождественских торжеств Беларуси в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске сейчас находится наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).

Не могу не сказать, что такая по-настоящему зимняя погода, которая сложилась лишь под Рождество, не иначе как благодать. В этот святой вечер мы находимся в Свято-Духововом Кафедральном соборе в Минске. Чуть больше часа назад здесь завершилось Великое повечерие с Литией с переходом к Утрени. Служба началась с открытия Царских врат, ее возглавил митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел.

Богослужение вначале сопровождалось полным каждением храма. Это древнейший христианский богослужебный обычай. Идущий вверх дым от кадильницы символизирует Божию благодать, которая словно окутывает верующих, а также вознесение наших молитв ко Всевышнему. По окончании каждения Царские врата закрываются. Повечерие переходит в Литию, т.е. общее усердное моление. Священнослужители молятся в притворе храма, что символизирует наше смирение пред Богом. Утреня отображает события новозаветные. Меняется настрой от покаянного к радости о Боге. Это и есть часть Всенощного бдения на праздник Рождества Христова.

Несмотря на завершение, верующие не покидают храм, ведь впереди еще Часы. Затем Литургия. Она начнется в полночь. И вот в этом промежутке с нами нашел время побеседовать иерей Владимир Долгополов — клирик Свято-Духова Кафедрального собора (видео).

Празднование Рождества — одна из самых красивых традиций христианства. Священники облачаются в золотые одеяния. Храмы украшают еловыми веточками.

У входа в церковь либо внутри устанавливают вертеп со сценой рождения Иисуса Христа. Оно описано в Евангелии от Луки и Матфея. Иосиф и Мария не смогли найти себе приют в Вифлееме, поэтому укрылись в пещере, в которой у Пресвятой Девы Марии родился Младенец. Первыми пришли поклониться пастухи, которых известил Ангел. Звезда на небе привела к Спасителю волхвов. Поэтому в канун Рождества верующие могут собраться за столом с главным блюдом — сочивом - лишь после появления Вифлеемской звезды. Нельзя не сказать и о довольно приятной традиции — одаривать и получать подарки.

Ночь перед Рождеством верующим желательно провести в храме. Богослужения сегодня проходят как и в городских церквях, которые могут вместить сотни и тысячи людей, так и в деревенских храмах по всей Беларуси. В любом случае, верующие смогут присоединиться к главному богослужению — в столичном Кафедральном соборе благодаря Белтелерадиокомпании. Еще раз напомним, трансляция начнется в 22:10 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Сам же день Рождества по гласу церкви "всяческая радости наполняются". Верующие продолжат молиться. В Кафедральном соборе 7 января в полседьмого утра начнется исповедь. Затем Часы и Литургия. Пускай этот светлый праздник наполнит радостью, верой и любовью сердце каждого верующего.