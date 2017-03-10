Неустойчивая погода прогнозируется в выходные

10 Марта 2017 15:21

Если вчера синоптики еще фиксировали температурные рекорды, то теперь на смену солнечным и теплым дням придут осадки. В субботу ночью около 0 градусов. В дневные часы до +6. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. А вот на следующей неделе опять солнце и температура будет повышаться.