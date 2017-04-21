Несколько жителей Витебска стали жертвами телемошенников и лжеэкстасенсов

20 Апреля 2017 21:21

В эфире одного из российских телеканалов, который ретранслируется на территорию Беларуси, маги и экстрасенсы обещали помочь в решении сложных жизненных ситуаций. Доверчивые зрители с реальными проблемами звонили по указанным телефонам в надежде найти выход. В действительности они попадались на удочку мошенников, которые просто выуживали деньги. Некоторым после общения с телемагами понадобилась помощь психиатров. Ольга Масловская - о доверии, которое дорого стоит.

Историю своего обмана Людмила Германова вспоминает с недоумением. До сих пор не может объяснить, как волевая, умная бизнес-леди могла угодить в сети лжеэкстрасенсов. Включив однажды телевизор, женщина попала на прямой эфир… волшебства. Люди звонили в студию, рассказывали о своих проблемах, а ведущий-маг с экрана посылал спасительные флюиды. Причем, клиенты моментально сообщали о том, что чувствуют себя лучше.

По просьбе, а потом и требованию, целителей Людмила перевела магам больше ста тысяч долларов. Деньги под разными предлогами одолжила у друзей и знакомых. Но благодетели с экрана все равно звонили, запугивали недугами и смертью близких людей. А потом и вовсе посоветовали покончить жизнь самоубийством.

Схема обмана стара, как мир - утверждает психиатр с 20-летним стажем Игорь Пономарев. Классику этого жанра будущие врачи изучают на студенческой скамье.

По словам специалиста, жертвы лжецелителей становятся пациентами психиатров. И хорошо, если попасть к врачу они смогли раньше, чем шарлатан вытряс все сбережения.

К слову, за помощью в Витебскую психиатрическую больницу обратились уже 11 человек, которые имели опыт общения с экстрасенсами.

Чтобы узнать, какой рецепт телевизионные колдуны пропишут мне, а главное, сколько попросят за курс лечения, я решила сама позвонить в волшебную студию. Женскому голосу на другом конце провода я рассказала душещипательную выдуманную на ходу историю о дочке-подростке, которая отбилась от рук. Работала со мной помощник целительницы - некая Софья Михайловна.

Помощник мага предупредила, что их организация государственная, и людям они помогают безвозмездно. Деньги берут лишь на расходники: видимо, это свечи, стеклянные шары и куриные лапки. Потом мне назначили диагностику. А позже вынесли вердикт.

После разоблачения помощнику целителя ничего не оставалось, как бросить трубку. А обманутой Людмиле Германовой - обратиться в милицию. Заявление приняли.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: "Данного рода преступления квалифицируются как мошенничество. В настоящее время у нас есть несколько заявлений от пострадавших. Определенная сложность заключается в том, что звонки и денежные переводы осуществлялись на территорию другого государства. На территории нашей области прецедентов привлечения к ответственности телевизионных целителей пока не было".

К этому моменту Людмила Германова прошла лечение. Чтобы вернуть рассудительный взгляд на жизнь, потребовалось два месяца. А сколько времени уйдет, чтобы раздать огромные долги, ни с этим, ни с другими вопросами к магам обманутая женщина уже не пойдет.