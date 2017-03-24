Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе

25 Марта 2017 21:01

Замах на рубль, удар на копейку. Так по-народному можно описать сегодняшнее мероприятие оппозиции, отмечавшей так называемый День воли.

Обществу в Интернете обещали явить чуть ли не "белорусский Майдан", призывая в нарушение закона каждого прийти на неразрешенную акцию. В итоге все вылилось в мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения на мероприятии, от которого сутками раньше сами же организаторы открестились, отозвав свои заявки. Участники собирались небольшими группами вдоль проспекта Независимости в районе Академии наук, пройдя в сторону площади Победы. На время пришлось даже перекрыть движение по центральному проспекту Минска. Сегодня же акцию попытались перезапустить в регионах. Но там на старые лозунги и старые оппозиционные лица почти никто не "клюнул", что не осталось незамеченным на тех независимых сайтах, где существует хоть какое-то подобие не однобокой модерации.