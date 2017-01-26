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Неработающие граждане уже уплатили 10,5 миллионов BYN сбора на финансирование государственных расходов
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26 Января 2017 16:00

Неработающие граждане уже уплатили 10,5 миллионов BYN сбора на финансирование государственных расходов

440 тысяч извещений отправлено белорусам на уплату сбора на финансирование государственных расходов. 35 тысяч получателей внесли деньги в казну.

Нюансы трактовки сегодня обсуждали с представителями Минтруда и Министерства по налогам и сборам во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Андрей Ковалевский, представитель Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: "В случае неуплаты сбора в установленный срок, а в этом году это 20 февраля 2017 года, налоговые органы составят протокол административного правонарушения и отправят в суд. Суд имеет право наложить штраф от 2 до 4 базовых величин либо применить такое наказание, как административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно-полезных работ. В случае, если будет применена мера с выполнением общественно-полезных работ, то данный гражданин будет впоследствии освобожден от уплаты сбора".

Напомним, что согласно Декрету № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" сбор в размере 20-ти базовых величин обязаны платить белорусы, которые не работали в течение года более 183 дней. Смотрите и читайте материалы онлайн-конференции на сайте tvr.by. 

  

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