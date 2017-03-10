11 Марта 2017 15:14

Без экскаваторов и кранов в Полоцком районе появился Софийский собор. Необычный творческий эксперимент воплотили жители деревни Ветрино. Они воссоздали копию собора в технике оригами с мельчайшими деталями. На конструкцию потратили около 10-ти килограммов бумаги. Марина Романовская сравнила копию с оригиналом.

Необычный творческий эксперимент воплотили жители деревни Ветрино.

Жители деревни Ветрино создали копию Софийского собора в технике оригами. В проекте приняли участие в том числе и люди с ограниченными возможностями. В бумажном соборе переданы даже мелкие детали. Всего на конструкцию потратили около десяти килограммов бумаги. Марина Романовская сравнила копию с оригиналом.

Ловкое движение руки, и из обычных бумажных треугольников получается настоящий шедевр. Светлана Серафимова искусством оригами овладела несколько лет назад. Сейчас этой технике обучает и других. Один из самых масштабных творческих экспериментов - создание копии Софийского собора.

Над необычной копией мастера-самоучки работают несколько месяцев. Чтобы в точности передать архитектуру здания, пользуются чертежами и фотографиями. Даже в таком бумажном строительстве, подчеркивают энтузиасты, очень важно не нарушить пропорции.

Высота бумажного Софийского собора около двух метров. На копии переданы даже мелкие детали. Например, расположение решеток на окнах. Всего же для создания храма понадобилось более 3 тысяч бумажных "кирпичиков". Внутри каждого написано пожелание. Между собой треугольники соединены без клея - все согласно технике бумажного конструирования. Главный инструмент здесь – ножницы и фантазия авторов. Несколько элементов сделаны из цветного бисера.

Бумажная копия Софийского собора уже практически полностью готова. Планируется, что презентация состоится в Полоцке во время празднования Дня города. А пока мастера работают над очередными эскизами. В планах - сделать из бумаги миниатюрную копию Спасо-Евфросиниевского монастыря.