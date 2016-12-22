Необычный праздничный автобус появился в Гомеле

23 Декабря 2016 08:06

В Гомеле накануне праздников появился необычный праздничный автобус. За рулем в нем Дед Мороз, билеты продает Снегурочка, а вместо рекламы - новогодние стихи и песни. Маршрут проходит через весь город и связывает несколько микрорайонов. Курсировать новогодний автобус в Гомеле будет до 19 января.

Главный сюрприз в новогоднем автобусе ожидает гомельчан в новогоднюю ночь. Все пассажиры, которые будут ехать по этому маршруту после 12 часов ночи, получат подарки.