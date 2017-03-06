Необычный интерактивный проект открылся в Национальном историческом музее

6 Марта 2017 15:40

Посетителям предлагают узнать об "Анатомии чуда" и стать фокусником. Представлен реквизит разных времен. Таинственные ящики с двойным дном, шулерские карты, бутафорское оружие. Все это работает и сегодня. А в фотозоне можно сделать знаменитый трюк - левитации человека.

Экспозиция знакомит и с историей. Можно увидеть и стародавние афиши выступлений Гудини и Копперфильда. Посетить выставку можно до 16 апреля.