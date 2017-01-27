Необычный бизнес-проект в обычной школе Витебского района

29 Января 2017 09:07

Креативные домики для птиц создают школьники. Товар уже нашел своего покупателя. Причем, не только на школьных ярмарках. Пик продаж намечается ближе к весне, а пока юные мастера ищут новые дизайнерские решения.

Рассказывает Марина Романовская.

Учитель труда Дмитрий Волох уверен: сделать правильный дом для птиц только на первый взгляд просто. На деле же учитывать нужно множество нюансов. К примеру, от диаметра летка (так называется вход в скворечник) зависит, какая птица поселится в домике. Известны случаи, когда жилплощадь пернатых занимали даже белки.

Креативное увлечение превратили в бизнес. Деревянные домики уже успели найти покупателя. И хоть продукт не запатентован, классические деревянные и расписные скворечники ученики уже считают брендом своей школы.

Чтобы сделать такой декоративный домик, одних только строительных материалов недостаточно. Нужно подключить фантазию. Каждый скворечник юные мастера расписывают вручную. При этом краски используют экологически безопасные.

Жить в таком, пусть миниатюрном, но коттедже, птица, скорее всего не станет. Как правило, пернатые предпочитают жилище без ярких элементов декора. Но это не досадная ошибка в проекте начинающих бизнесменов. Скорее - креативный ход. Такие деревянные домики вполне могут служить украшением приусадебных участков и даже почтовыми ящиками. Спецзаказами школьников не удивишь.

Спрос на товар ручной работы, рассказывают школьники, есть. Пик продаж обычно приходится на февраль. И не удивительно - специалисты рекомендуют готовиться к прилету птиц заранее.

Сейчас юные мастера работают над созданием целого жилого комплекса для пернатых. Часть домиков установят в школьном парке, чтобы первыми по трелям птиц узнать о наступлении весны.