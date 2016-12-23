Необычную новогоднюю сказку презентовал зрителям в Бресте частный белорусский цирк

24 Декабря 2016 12:14

"Королевство разбитых зеркал" - семейное шоу, которое будет интересно взрослым, равно как и детям. Реквизит для артистов создавали в Италии, впечатляют световые и видеоэффекты постановки. В представлении участвуют более 30 артистов, не только люди, но и животные.

Также новогоднюю премьеру в ближайшие выходные смогут увидеть жители столицы. Все желающие прикоснутся к цирковому искусству, чтобы поверить в сказку.