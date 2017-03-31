Нелегальную распродажу земельных участков устроил предприимчивый белорус в Витебске

31 Марта 2017 21:18

Выдавая себя за чиновника высокого ранга, мошенник убеждал потенциальных инвесторов, что за определенную денежную сумму сможет решить все необходимые вопросы, касающиеся выделения земли. Работал мужчина только по предоплате. Нелегальный бизнес процветал около трех лет. За это время в карман мошеннику ушли более 150-ти тысяч долларов. Марина Романовская знает подробности уголовного дела.

Начальник землеустроительной службы Сенненского райисполкома Алексей Криштопенко уверяет: инвестору в их районе всегда рады. Выгодные предложения есть для ведения различного бизнеса. К примеру, земельные участки под крестьянско-фермерские хозяйства. Процедура предоставления - строго регламентирована законом. Поэтому новости о том, что кто-то попытался решать вопросы по своим правилам, здесь откровенно были удивлены.

Более 150-ти тысяч долларов. Именно столько удалось заработать жителю Витебска на доверчивости потенциальных инвесторов. Выдавая себя за чиновников высокого ранга, мужчина устроил нелегальную распродажу земельных участков и даже умудрился продать за наличку здания льнозавода. К слову, оценил предприятие всего лишь в десять тысяч долларов.

Хороший костюм, парфюм и природная харизма. Именно этот набор джентльмена и помогал мошеннику вести свой нелегальный бизнес. Инвесторы были убеждены - перед ними настоящий чиновник высокого ранга.

Деловые разговоры мошенник вел как по телефону, так и лично встречался с инвесторами. Нелегальный бизнес процветал до тех порт, пока в честности мужчины не усомнились сами предприниматели.

Большие связи на местах оказались вымыслом и красивой легендой для бизнесменов. Попались на удочку мошенника и иностранцы.

За свою бурную деятельность мошенник получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поучительной эта история стала и для бизнесменов, которые вот так просто были готовы отдать большие деньги по сути обычному человеку с улицы.