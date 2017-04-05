Неделя восстановления леса

5 Апреля 2017 15:18

К зеленой акции присоединились депутаты Палаты представителей. Место для новых деревьев парламентариям отвели в Смолевичском районе на территории Пекалинского заказника. Здесь уже почти завершены работы по расчистке бурелома. За несколько часов работы депутаты восстановили около 10 гектаров леса. Кстати, это не первое их участие в акции. Силами Палаты представителей уже посажены тысячи хвойных деревьев в разных районах области.

Акция "Неделя леса" продолжится до 30 апреля. Основные лесовосстановительные работы запланированы в районах, наиболее пострадавших от прошлогодних летних ураганов, - в Смолевичском и Червенском. Всем добровольцам предоставят саженцы и необходимый инвентарь.