Общество
5 Апреля 2017 15:18
Неделя восстановления леса
К зеленой акции присоединились депутаты Палаты представителей. Место для новых деревьев парламентариям отвели в Смолевичском районе на территории Пекалинского заказника. Здесь уже почти завершены работы по расчистке бурелома. За несколько часов работы депутаты восстановили около 10 гектаров леса. Кстати, это не первое их участие в акции. Силами Палаты представителей уже посажены тысячи хвойных деревьев в разных районах области.
Акция "Неделя леса" продолжится до 30 апреля. Основные лесовосстановительные работы запланированы в районах, наиболее пострадавших от прошлогодних летних ураганов, - в Смолевичском и Червенском. Всем добровольцам предоставят саженцы и необходимый инвентарь.
Другие новости
05.04.2017 15:24 / Общество Решена судьба двухвековых зданий в усадьбе "Лошица"
05.04.2017 15:22 / Общество Лучших представителей Московского района чествовали в столице
05.04.2017 15:20 / Общество В столице развивают профильное образование
05.04.2017 15:01 / Общество В столице открылась Международная выставка "Отдых-2017"
05.04.2017 12:04 / Общество Время выбирать отдых. В Минске открылась специализированная выставка
05.04.2017 07:09 / Общество В Минске открывается туристическая выставка "Отдых-2017"
05.04.2017 07:09 / Общество Плановое тактическое учение продолжается в Витебской области
05.04.2017 07:07 / Общество "Дело жизни. Инженерное решение". Смотрите сегодня после "Панорамы"
05.04.2017 07:05 / Общество Cообщить о необоснованно завышенных ценах можно на горячую линию
05.04.2017 07:04 / Общество В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров
04.04.2017 21:20 / Общество Белорусские вузы подготовили специалистов для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате
04.04.2017 21:16 / Общество Стали известны имена лауреатов Государственной премии в сфере науки и культуры
04.04.2017 18:45 / Общество В столице продолжается весенняя генеральная уборка
04.04.2017 18:40 / Общество Проект под названием "На пути к крепкому здоровью" стартовал сегодня в Минске
04.04.2017 15:23 / Общество Горячих звонков от граждан ждут представители власти
04.04.2017 15:21 / Общество К новому сезону готовятся столичные специалисты ОСВОДа
04.04.2017 15:19 / Общество На минских пляжах появятся новые тренажеры, беседки с мангалами и детские городки
04.04.2017 15:17 / Общество Весенняя генеральная уборка продолжается в столице