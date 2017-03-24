24 Марта 2017 15:15

Участники Олимпийских игр, именитые атлеты и воспитанники детско-юношеских спортивных школ Бреста сегодня объединились для участия в благотворительной акции "Посади свое дерево". Мероприятие проходит в рамках республиканского проекта "Неделя леса". Чемпионы и юные спортсмены высадили около 8 000 саженцев елок и дубов на территории Муховецкого лесничества.

В этом году Неделя леса пройдет с 1 по 8 апреля. Акцент сделан на восстановлении лесов, пострадавших от бурь. Только в Брестской области планируют высадить три миллиона деревьев.