Не выдерживают морозов ни люди, ни техника, ни коммуникации

7 Января 2017 12:08

Без теплоснабжения и горячей воды остались полторы тысячи жителей 35 многоквартирных домов в Пуховичском районе. Трубопровод прорвало в поселке Правдинский.

Теплотрасса также должна обеспечивать общежитие, среднюю школу, детский сад и больницу. Для восстановительных работ привлечены 11 человек и 3 единицы техники. После полуночи ремонт завершили, сейчас идет пуск теплоносителя в систему. В районе подготовлены места для временного размещения людей, транспорт для доставки и обеспечено питание. Кроме того, из-за прорыва без теплоснабжения остается один 10-квартирный дом в деревне Петровщина Молодечненского района.

За сутки в Минской области зарегистрировано 3 случая обморожения, в Витебской - восемь. Также за последние сутки спасатели 10 раз помогали буксировать аварийные автомобили.