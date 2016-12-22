Не по-зимнему теплой ожидается эта неделя

19 Декабря 2016 15:23

Не по-зимнему теплым - с влажностью и туманом - ожидается эта неделя. Из Атлантики будет поступать теплый воздух, средняя температура на 3-5 градусов выше нормы. Завтра в течение суток от минус 3 до плюс 3, дождь с мокрым снегом, туман, местами слабый гололед. Водителям надо быть особенно внимательными и придерживаться безопасного скоростного режима. Со среды осадки прекратятся, но температурный фон существенно не изменится - сохранится туман. В воскресенье опять возможен кратковременный дождь с мокрым снегом.