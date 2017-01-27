Светлана Кузнецова с благотворительной миссией посетила детский центр онкологии в Боровлянах

28 Января 2017 21:15

Обладательница титула "Миссис Земной шар - 2017" белоруска Светлана Кузнецова с благотворительной миссией посетила один из уникальных отечественных медицинских центров - Республиканский детский центр онкологии в Боровлянах. Игры, подарки для детей и слова поддержки для мам. Это тоже очень важно в трудные моменты жизни.

Репортаж Натальи Бордиловской. В обязанностях титулованных красавиц официально прописано заниматься благотворительностью. Но для "Миссис Земной шар - 2017" Светланы Кузнецовой сегодняшний посыл красоты доброте еще и личный. Сама мама троих детей, она не смогла остаться равнодушной к судьбам многих мамочек и их деток. Ее визит в Республиканский детский центр онкологии, гематологии и иммунологии первый.

Самая красивая мама планеты приехала поддержать самых сильных мам. В детском онкоцентре 200 историй и 200 судеб. Пять отделений: в одних ребята резвятся, улыбаются и бегают, в других бездвижно лежат, и из грустных глаз капают слезы. Пациенты здесь разных возрастов: от ноля до 24-х. Сладости и игрушки для малышей, бытовые мелочи, журналы и даже подростковая девичья косметика для тех, кто постарше. Но самое главное - ребята, лишенные прежнего образа жизни и общения со сверстниками, здесь ждут общения, добрые слова, улыбку. Сейчас она от "Миссис Земной шар" и не с телеэкрана, а воочию и совсем рядом.

"Миссис Глоб - 2017", она же первая "Мисс Беларусь" Светлана Кузнецова не первый год сочетает собственный материнский труд с благотворительным. На счету королевы красоты немало организованных акций, особенно к большим праздникам, Новому году и Рождеству. Есть у белоруски и своя личная многолетняя традиция адресной помощи людям.

К слову, красавица не только сама делает добрые дела, но и привлекает к благотворительности помощников. "Миссис Земной шар" уже заручилась согласием других участниц конкурсов красоты на организацию общих акций. Более того, вместе с Кузнецовой посмотреть Беларусь приехала организатор международного конкурса "Миссис Глоб". Доктор Трейси Кэмпбелл из Калифорнии - сама посол красоты в мире - после посещения белорусского детского онкоцентра планирует собственную благотворительную программу для Беларуси.

После посещения Боровлянского онкоцентра в планах у миссис Кузнецовой визит на родину. В марте Светлана планирует навестить воспитанников Гродненского детского дома.