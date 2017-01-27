Общество
27 Января 2017 18:44
Названы лучшие пионерские парадно-церемониальные отряды Минска
Плац-парад, шоу знаменосцев и барабанщиков - в каждой номинации по три победителя. Во Дворце детей и молодежи они продемонстрировали самые яркие номера. В этом году конкурс объединил более тридцати пионерских дружин - победителей районных этапов.
Торжественное шоу планируется сделать традиционным. Тем более что количество команд с каждым годом растет.
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