Названы лучшие пионерские парадно-церемониальные отряды Минска

27 Января 2017 18:44

Плац-парад, шоу знаменосцев и барабанщиков - в каждой номинации по три победителя. Во Дворце детей и молодежи они продемонстрировали самые яркие номера. В этом году конкурс объединил более тридцати пионерских дружин - победителей районных этапов.

Торжественное шоу планируется сделать традиционным. Тем более что количество команд с каждым годом растет.