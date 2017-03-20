Наземных информационных точек в Минске станет больше

21 Марта 2017 15:28

Такие подсказки помогают ориентироваться в городе и содержат полезную для туристов информацию. Местонахождение значимых объектов, кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Такие информаторы уже размещены в Верхнем городе и на Немиге. А в скором времени их установят еще сто.

Для удобства туристов информационные точки также появятся у выходов из метро и рядом с остановками общественного транспорта.