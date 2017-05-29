Составить генеалогическое древо теперь стало проще

29 Мая 2017 21:19

Специалисты Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации создали специальный поисковик. "Дапаможнік" - так называется электронный портал — поможет сделать первые шаги в поисках своих предков. Как работает система, сколько времени понадобится, чтобы узнать все о своем роде — выясняла

Директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслав Носевич до этого времени удивляется. Его прапрапрадед в конце XIX столетия остался круглым сиротой. Но выжил - помогли родственники и соседи. Если бы было наоборот - не было бы меня, улыбается мужчина. Сегодня Вячеслав Носевич помогает белорусам отыскать свои корни. Специализированный портал "Дапаможнік" позволяет сделать первые шаги тем, кто заинтересован в поисках предков хоть до седьмого колена.

Принцип работы "Дапаможніка" отличается от известных поисковых систем. Начинать надо с ввода фамилии - система подскажет, в каких деревнях и городах жили люди. Далее надо смотреть сведения о деревне - к какому уезду, поместью, приходу или парафии она относилась. Это уже подсказка для профессиональных архивариусов - они будут знать, в каких исторических книгах надо искать сведения.

Система включает информацию обо всех населенных пунктах Беларуси с конца XIX - начала XX столетий. Даже о тех, которых уже нет на современной карте.

А вот дальнейший поиск предков должен проходить в архиве. Работа с документами для людей бесплатная. Если отдать ее специалистам, придется заплатить от 200 рублей.

Сегодня составление генеалогического древа - одна из самых востребованных услуг. Сотрудникам Минского областного архива даже пришлось ограничить срок работы в читальном зале - три часа в день.

Поиск своих корней может привести к интересным открытиям. Например, люди по фамилии Станкевич имеют свой герб с начала XVI столетия. Такую награду давали за выдающиеся военные достижения, он передавался потомкам.

Руководитель Минского общества потомков шляхты Игорь Чакалов-Шидловский уверен, знать свои корни должен каждый человек. Сегодня со своими соратниками он также помогает людям составить генеалогическое древо, а для некоторых - восстановить фамильный герб и грамоту. Мужчина уверяет, почти каждый четвертый белорус имеет шляхетские корни.

Создание системы "Дапаможнік", по сути, первый шаг к появлению полноценного электронного архива. Не исключено, что в будущем люди смогут искать своих предков не выходя из дома.