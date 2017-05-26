Найти решение в проблемной ситуации помогает и горячая линия Агентства теленовостей

27 Мая 2017 21:21

К нам обратилась женщина. В ее коммунальной квартире обвалилась труба. Причем конструкция весом 10 килограммов едва не задела саму хозяйку. Как выяснилось, отвалившаяся труба - лишь верхушка айсберга. Постройка, которой уже более полувека, начала раскалываться пополам. До капитального ремонта дело так и не дошло. Жители возмущены. И это понятно! Под реальной угрозой - жизнь и безопасность людей. Наша съемочная группа - отправилась на место.

Рассказывает Юлия Гризунт.

Нине Переперко уже 86 лет, она живет в коммунальной квартире со своей соседкой. Точнее сказать - жила, сейчас у нее замирает сердце, как только она переступает порог. В воскресенье ее спасла от смерти удача. Утром в санузле обвалилась 10 килограммовая труба. Нина Николаевна в этот момент уже подошла к двери, но можно представить себе, что было бы с женщиной, если бы авария произошла буквально на секунду позже.

Такие гнилые трубы можно увидеть у всех жителей первого этажа. Кроме того, подобная конструкция находится еще и под домом, за последние годы ее 4 раза прорвало, но вместо замены — 50-летнюю трубу просто замотали.

По словам Светланы Прокопович, работники, которые приходили уже после обвала, уверены, что виноваты соседи сверху. Сотрудники ЖРЭО сказали, что попробуют выяснить кто виноват, чтобы понять, кому платить за ремонт. Но вопрос, конечно, не только в деньгах, а в элементарной безопасности. Особенно с тех пор, как жители обнаружили, что здание начало раскалываться пополам.

В этом доме не было капитального ремонта уже 57 лет. Снаружи этого невидно, потому что его полностью закрасили, а вот внутри отчетливо можно рассмотреть трещину. И здесь она только заканчивается. По второму этажу она идет через всю стену.

Кроме того, с некоторых пор люди поголовно начали болеть бронхитом, виной этому снова оказался дом.

Специалисты установили: причина в том, что дом стоит на низине, а изоляция давно разрушена, поэтому воду от дождей она не отталкивает, а наоборот впитывает, как губка. Понятно, стены сохнут долго, гриб разрастается. Сегодня соседи своими силами пытаются спасать крышу над головой, но без помощи ЖРЭО им это вряд ли удастся.