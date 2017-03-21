Найти работу в Минске предлагают на мини-ярмарках

21 Марта 2017 18:42

В столице проходят дни предприятий. Посетителям рассказывают о свободных рабочих местах и условиях трудоустройства. Сейчас только в Минске открыто восемь тысяч вакансий. В среднем на одного безработного приходится полторы вакансии. Предприятия Минска готовы принять работников по 600 разным профессиям. Востребованы специалисты со средним и высшим образованием, а также рабочие специальности.

Подробнее - Надежда Сербиненко. Сварка, гибка, окраска, обрезка. Металлообработка - главный профиль этой молодой компании. В штате пока 15 человек. Но вскоре предприятие будет расширяться и искать новые кадры. Директор компании Никита Гулевич убежден - специальное образование далеко не главный приоритет для работодателя.

Рынок труда столицы сегодня очень оживленный и мобильный. Открытых вакансий - около восьми тысяч. Новых работников ждут в строительных организациях, больницах, поликлиниках, на промышленных гигантах и в торговых объектах города.

Только на этой неделе в Минске пройдет сразу несколько мини-ярмарок вакансий. Определиться с выбором профессии помогут психологи. А собеседования с соискателями проводят кадровики крупных предприятий города.

Требуются сварщик, продавец, водитель и… баритон. Информация об открытых вакансиях сегодня размещается не только на стендах или, например, в газетах. Найти работу можно через специальные мобильные приложения и даже после просмотра промо-видео. Нестандартный подход к поиску новых голосов нашла Минская хоровая капелла.

Таким нестандартным образом заслуженный коллектив - Хоровая капелла Дворца профсоюзов - решила пополнить ряды своих солистов. Разыскивают именно бас, баритон, тенор. Хормейстер коллектива Екатерина Торгонская на видео-объявление возлагает большие надежды и уже готовится к прослушиваниям новых голосов.

Свой отличительный формат поиска работы придумали в БГУ. Проект "Резюме выпускников БГУ" - это интернет-платформа с базой анкет старшекурсников. Сервис позволяет работодателю оценить данные претендентов и оперативно пригласить на собеседование любого выпускника.

Нужную вакансию можно найти, обратившись в управление занятости Минска или в отделы трудоустройства. Их в Минске пять.