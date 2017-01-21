Общество
21 Января 2017 16:00
NaviBand: Естественность - наш конек
Группа NaviBand стремится работать в стилистике этно, подчеркивая свое белорусское происхождение. Песня-победитель - это настроение, эмоция, праздник. И самое главное - естественность и искренность. Секрет идеального выступления NaviBand - это крепкие объятия перед выступлением.
Яркие эмоции и беседа в рамках онлайн-конференции на нашем сайте.
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