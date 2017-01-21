Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>NaviBand: Естественность - наш конек
Общество
RSS
NaviBand: Естественность - наш конек
Скачать Поделиться

21 Января 2017 16:00

NaviBand: Естественность - наш конек

Группа NaviBand стремится работать в стилистике этно, подчеркивая свое белорусское происхождение. Песня-победитель - это настроение, эмоция, праздник. И самое главное - естественность и искренность. Секрет идеального выступления NaviBand - это крепкие объятия перед выступлением.

Яркие эмоции и беседа в рамках онлайн-конференции на нашем сайте.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =