Навели порядок и вспомнили героев пионеры в Скиделе

1 Апреля 2017 21:16

Ученики школ, гимназий и лицеев убрали территорию центрального парка, а также привели в порядок памятники погибшим комсомольцам-подпольщикам, пионерам-героям Великой Отечественной войны, а также членам подпольной организации "Пионерский тайник". Всего в мероприятиях в рамках общепионерского субботника приняли участие порядка 400 тысяч юных белорусов.