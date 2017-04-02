Общество
1 Апреля 2017 21:16
Навели порядок и вспомнили героев пионеры в Скиделе
Ученики школ, гимназий и лицеев убрали территорию центрального парка, а также привели в порядок памятники погибшим комсомольцам-подпольщикам, пионерам-героям Великой Отечественной войны, а также членам подпольной организации "Пионерский тайник". Всего в мероприятиях в рамках общепионерского субботника приняли участие порядка 400 тысяч юных белорусов.
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