Распознавать птиц научат в школе бердвотчера

21 Февраля 2017 18:40

Охота не с ружьем, а с фотоаппаратом! Новый вид туризма - орнитологический - набирает популярность в Минской области. Для гостей из Соединенных Штатов, Великобритании, скандинавских стран хобби более популярное, чем рыбалка. И с упрощением визового режима для любителей экотуризма - больше возможностей. Наша природа привлекает туристов особенно редкими крылатыми. А научиться распознавать голосистых учит школа бердвотчера. На занятиях побывала Александра Драгун.

От аиста до ястреба! Распознавать по голосам и внешнему виду сотню птиц научат почти за два месяца в школе бердвотчера. Преподавать лекции и практические занятия будут профессиональные орнитологи. Новички узнают о дресс-коде наблюдателя, как правильно прокладывать маршрут по птичьим дорожкам и записывать увиденное.

Эти 18 человек - "первоклассники" школы бердвотчера - наблюдателя за птицами. Среди учеников - люди разных возрастов и профессий: бизнесмены, инженеры, врачи, дизайнеры. Кто-то мечтает различать птиц на кормушке у дома, некоторые - узнать, где живут крылатые хищники, другие пришли за вдохновением. У Егора Борискевича также конкретная цель - увидеть стаи сов.

За преподавателя здесь Семен Левый - орнитолог с более чем 20-летним стажем. Кстати, он рекордсмен Беларуси - своими глазами увидел 279 птиц в нашей стране. Через 8 лекций отправится с новыми учениками по лесам на охоту не с ружьем - с фотоаппаратом.

Кроме обычных пособий о разнообразии крылатых и шпаргалок по птичьей анатомии, в качестве методического материала пользуются и видеоуроками с полифонией лесных жителей.

Аналогов такой школе, где преподают птичью науку, нет в странах СНГ. В прошлом году стартовали в пилотном режиме. Тогда подготовили 12 наблюдателей за птицами. Одна из выпускниц - Марина Касьянова - активно пользуется новыми знаниями.

На своих крыльях птицы распространили по странам мира новое увлечение - бердвотчинг и новый вид отдыха - орнитологический туризм.

Сезон, пригодный для наблюдения, для каждой птицы свой. С ослаблением же визового режима для любителей экотуризма станет больше возможностей поблуждать по птичьим дорожкам.