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Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме
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4 Января 2017 08:00

Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме

Задерживается вылет в Калининград. Российская воздушная гавань временно закрыта из-за аварийной посадки самолета.
 

 

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